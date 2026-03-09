お笑いタレント・有吉弘行（51）が8日、テレビ東京「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」（日曜後10・00）に出演。先輩パパから子育てのアドバイスを受けた。2月1日に第2子誕生を発表した有吉。今回は、第2子誕生を経験しているおぎやはぎ矢作兼タカアンドトシのタカとトシから助言をもらうことに。子供の名前を間違えないようにと、矢作は「同じような名前にすべし」「一発で出てこなくなるから」と伝