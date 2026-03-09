週明けの9日（月）は、日本付近を低気圧が通過するため全国的に雲が多く、西日本から東日本の日本海側を中心に雨や雪が降る所があるでしょう。日中の最高気温はほぼ平年並みに上がる見込みですが、夜になると気温が下がり、雨で降っていても夜間に雪に変わる地方もありそうです。今週の日本列島は、低気圧と高気圧が交互に通過するという、春に多い天気となっています。最高気温はほぼ平年並み、最低気温は平年より低いという日が