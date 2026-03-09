【モデルプレス＝2026/03/09】King ＆ Princeの永瀬廉が、3月18日発売の『anan』2488号（マガジンハウス）の表紙に登場。不調との向き合い方を明かす。【写真】キンプリ永瀬、27歳国民的女優と“3度のキス”◆永瀬廉「anan」表紙登場日々の暮らしの中でのレシピやエクササイズで不調を整えていく「カラダが整う不調改善ケア 2026」特集。今号の表紙を、3月27日公開の映画『鬼の花嫁』で運命的な恋に落ちる“鬼”を演じた永瀬が飾る