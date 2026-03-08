脳を疲れさせる原因は何か。医師の奥村歩さんは「現代の働き盛りの世代が抱える脳疲労の背景には、現代の日常に深く根ざした要因が複雑に絡み合っている。例えばスマホは明確な目的を持って利用する分には、それほど脳は疲れないが、使い方によってはいつのまにか脳は疲弊し『ゴミ屋敷状態』になってしまう」という――。※本稿は、奥村歩『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』（三笠書房）の一部を