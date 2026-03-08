高齢者が施設に通って機能訓練をしたり、日常生活の援助を受けたりするデイサービス。【写真】スーパーマリオブラザーズに夢中のおばあちゃん今、SNS上ではそんなデイサービスの現場にレトロゲームを導入する実験が大きな注目を集めている。「85歳のおばあさんデイサービスでファミコンを楽しむ。 当協会ではデイサービスの現場に娯楽が増えればと レトロゲームの導入を今年1月より実験的に行っております。 現在、中々触っても