5月2日の頂上決戦に期待は高まるばかりだ©Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とWBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（M・T）が、5月2日に東京ドームで対戦することが3月6日、都内で行われた記者会見で正式発表された。【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目昨年3月、井上から中谷への対戦の呼びかけにより、一気に気運が高まったドリームマッチ