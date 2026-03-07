エースコックが2月23日に全国で発売した「昆布水風まぜそば鶏こく醤油味」。つけ麺の1種「昆布水つけ麺」をカップ麺で再現した本商品は、そのおとなしめなパッケージとは裏腹に、SNSなどでは賛否両論を巻き起こしています。何がそんなに評価を分けるのか。実際に食べてみることにしました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ぱっと見る限りは上品さ漂うパッケージだが……賛否が分かれる「昆布水風まぜそ