富豪のエプスタイン氏（右から2人目）とトランプ氏（左端）＝2000年12月、米フロリダ州（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米司法省は5日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏に関する資料を追加で公開した。未成年の時に同氏やトランプ大統領から性的虐待を受けたと捜査当局に主張した女性の証言記録が含まれる。米メディアによると、レビット大統領報道官は「全く根拠のない告発だ」と疑惑を否定し