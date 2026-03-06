◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンが２回に打者一巡の猛攻で大量１０得点の先制に成功。１イニング１０得点はＷＢＣ大会史上初となった。先頭・村上の四球をきっかけに１死満塁の好機をつくると、大谷が鄭浩均のカーブを右翼席へ運び、先制のグランドスラムとなった。その後２死一塁からは吉田が右中間へ適時二塁打をマーク。村上、源田、若月にもタイムリーが飛び出すと、この回２度目の