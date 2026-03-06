アーノルド・パーマー招待米男子ゴルフのアーノルド・パーマー招待は現地時間5日、米フロリダ州ベイヒル・クラブ＆ロッジ（7466ヤード、パー72）で開幕した。補欠から急きょ出場した李昊桐（中国）がマナー違反を連発。英紙「ガーディアン」は、李の振る舞いを「痛ましく恥ずべき」と厳しく批判している。同紙は「リがファンに言い返し、ローリーはまたしても困難な一日を耐える」との見出しで記事を掲載。初日で5オーバーの77