フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。3月5日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの時事芸人・プチ鹿島が解散命令が出た旧統一教会と政界の接点について解説した。 プチ鹿島「今日は『旧統一教会と政界の接点。33年前の気になる記事』というテーマで、後半は自分で調べたことを改めてお話ししよ