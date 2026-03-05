６日に第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦の台湾戦（東京ドーム）を迎える侍ジャパンは５日、非公開練習を行った。台湾戦で先発するドジャース・山本由伸投手（２７）、「１番・指名打者」でのスタメン入りが濃厚なドジャース・大谷翔平投手（３１）は不参加だった。井端監督によると、別調整を行ったという。前日５日は大阪から東京に新幹線で移動した侍ジャパン。東京ドームで公式練習が行