大分バスは4月から1年半ぶりとなるダイヤ改正を実施し、年間4.9%減便するほか、最終便を最大1時間15分繰り上げます。 【写真を見る】大分バス、4月から年間4.9%減便最終便は最大1時間15分の繰り上げ 大分バスは、大分市内を運行する路線バスを対象に新年度のダイヤを発表しました。 それによりますと、夕方から夜間の便を中心に年間4.9%減便します。 具体的には平日は1日あたり現行881便から849便に、土曜が618便から552便に