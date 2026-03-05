これまでの「ハイブリッド車」から“未来の乗り物”を具現化した「EV」にホンダは2026年3月5日、新型「INSIGHT（インサイト）」を2026年春より発売すると発表しました。インサイトは、ホンダ初の量産ハイブリッド車（HEV）として1999年に誕生しました。【画像】超カッコいい！ これが「8年ぶり全面刷新」のホンダ「新型インサイト」です！ 画像で見る（30枚以上）車名は英語で「洞察力」「眼識」という意味を持ち、ハイブリ