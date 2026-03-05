濱田岳が主演を務める連続ドラマ『刑事、ふりだしに戻る』が、4月17日よりテレビ東京のドラマ9枠で放送されることが決定した。 参考：濱田岳主演『探偵ロマンス』が追求した、“エンターテインメントとは何か”という問い 本作は、『財閥復讐』（テレ東系）、『ディアマイベイビー』（テレ東系）、『ひと夏の共犯者』（テレ東系）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した完全オリ