大分県日田市の高校で4日、看護師や保健師を目指す生徒が卒業の日を迎え、52人が新たな一歩を踏み出しました。 【写真を見る】昭和学園高校で卒業式看護師や保健師を目指す52人が新たな一歩大分 日田市の昭和学園高校で行われた卒業式には、看護学科の52人が出席しました。式では魚形幸助校長が卒業証書を一人ひとりに手渡したあと、「皆さんを支えてくれる方々に感謝の心を持って力強く歩んでください」とはなむけの言葉を