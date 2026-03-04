ブラジル代表のロドリゴが負傷によりW杯絶望スペイン1部レアル・マドリードのブラジル代表FWロドリゴの負傷が、右膝の前十字靭帯と半月板の損傷による重傷であることが判明した。ロドリゴは3月2日に行われたリーグ第26節のヘタフェ戦で後半10分から出場。しかし、試合中に膝を痛めていた。この試合は最後までプレーしたものの、メディカル部門のチェックにより重傷が判明し、SNSなどで公式発表された。クラブは公式に「右膝