米オープンAIのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がける米オープンAIは2日、機密システムでのAIサービス利用を巡る米国防総省との合意を修正したと発表した。2月27日に合意に達したことを公表したばかりだった。自社技術を米国民の監視に使うことを禁止すると盛り込んだ。合意の修正により「AIシステムは、米国民の国内監視の意図で使ってはならない」と追加した。民