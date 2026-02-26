夜々が、1stアルバム『0:00』（読み：れいじれいれいふん）を本日リリースした。本作は、「時計の針が夜の0時をさす瞬間に広がる“魔法の世界”」をテーマにした作品で、。透明感のある歌声と共に0時から夜明けまでの心の動きを追うように構成された楽曲が集められ、夜々のアーティスト像を象徴する1枚になっているという。収録曲は、川谷絵音がアレンジを手がけ、日本テレビ系 ドラマDEEP『いきなり婚』の主題歌に起用された「Lon