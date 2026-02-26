夜々、川谷絵音、Night Tempo、andropらが参加した1stアルバム『0:00』本日発売。収録曲のセルフライナーノーツ公開も
夜々が、1stアルバム『0:00』（読み：れいじれいれいふん）を本日リリースした。
本作は、「時計の針が夜の0時をさす瞬間に広がる“魔法の世界”」をテーマにした作品で、。透明感のある歌声と共に0時から夜明けまでの心の動きを追うように構成された楽曲が集められ、夜々のアーティスト像を象徴する1枚になっているという。
収録曲は、川谷絵音がアレンジを手がけ、日本テレビ系 ドラマDEEP『いきなり婚』の主題歌に起用された「Lonely Night」、トオミヨウがアレンジを担当した「センセーショナル少女」、いしわたり淳治が歌詞プロデュースを手がけた「I Hope」、話題のミクスチャーボカロユニット・キツネリがアレンジを担当し、ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』第4話エンディング主題歌にも起用された「Let go」、Da-iCE「CITRUS」を手がけたKaz Kuwamura、トラックメーカー・p.e.tを迎えた「Coffee」、韓国人プロデューサー兼DJのNight Tempoとのコラボ楽曲「Nonsense」、andropをアレンジャーに迎えた「Ray」などのクリエイター陣が参加している。そのほかにも、アルバムのために書き下ろされた楽曲などを含む全12曲を収録。
本アルバムリリースに向けて、1曲目に収録される「0:00」のセルフライナーノーツが到着した。
◆ ◆ ◆
「0:00」
0:00を過ぎると、世界の輪郭が少しだけ曖昧になる気がしています。
終わりと始まり、現実と魔法が重なる時間。
特別な夜の入り口の曲です。
◆ ◆ ◆
このセルフライナーノーツの続きは、本日より夜々のSNSにて順次公開予定。
是非、期待してチェックして欲しい。
そして、アルバムリリースにあわせて開催される初のワンマンライブ＜夜々 1st ONE-MAN LIVE “Time For Unlimited”＞は、『0:00』で描かれた“0時の魔法”をステージ上で体感できる内容になるという。
◾️1stアルバム『0:00』
2026年3月4日（水）リリース
WPCL-13733 3410円（税込）
購入：https://imyoyo.lnk.to/000_CD
▼収録曲
1.0:00
2.Lonely Night
3.Coffee
4.YOU
5.Gravity
6.I Hope
7.Let go
8.Nonsense
9.Gloomy
10.センセーショナル少女
11.Ray
＜Bonus Track＞
12.Lonely Night（Acoustic ver.）
▼CDショップ購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：ポストカード
・セブンネットショッピング：L判ブロマイド
・その他CDショップ：ステッカー
※特典絵柄はワーナーミュージックHPをご確認ください。https://wmg.jp/yoyo/news/90512/
※一部のCDショップでは特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップにてご確認ください。
◾️＜夜々 1st ONE-MAN LIVE “Time For Unlimited”＞
2026年4月4日（土） OPEN 16:00 / START 17:00
会場：東京・渋谷WWW
チケット料金：前売 \5,000（税込／ドリンク代別）当日 \6,000（税込／ドリンク代別）
企画・制作：クラウドナイン/ LIFE 協力：ワーナーミュージック・ジャパン
