侍ジャパン・山本由伸【写真：小林靖】フルカウント

山本由伸は3日にチームに合流 大谷翔平との試合前に整列

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 山本由伸が2日、オリックスとのオープン戦前にチームに合流した
  • 試合前には古巣の本拠地球場で汗を流し、粋な対応を見せた山本
  • 整列の時、山本はナインらと談笑し、笑いを堪えるような表情を見せていた
