自分の経歴をよく見せるために履歴書を“盛る”人も一定数いるが、“嘘を書く”というレベルだとやはり問題だ。岡山県の40代男性（技能工）は、就職活動中にハローワークや民間の紹介所で受けた「プロの指導」に強い違和感を抱いたという。「ハローワークや民間の職業紹介所で履歴書の書き方の指導を受けたら、実績や役職を過大に盛られてしまった。自分ではない別人の履歴書のようになってしまった。嘘はつきたくない性格なので、