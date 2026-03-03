「2級を1級に…」履歴書に嘘を書く50代女性の開き直り「人間長くやってると勘違いもある」

自分の経歴をよく見せるために履歴書を“盛る”人も一定数いるが、“嘘を書く”というレベルだとやはり問題だ。

岡山県の40代男性（技能工）は、就職活動中にハローワークや民間の紹介所で受けた「プロの指導」に強い違和感を抱いたという。

「ハローワークや民間の職業紹介所で履歴書の書き方の指導を受けたら、実績や役職を過大に盛られてしまった。自分ではない別人の履歴書のようになってしまった。嘘はつきたくない性格なので、その履歴書は使わないようにしている」

書類選考を通るためとはいえ、「別人の履歴書」と本人が思うほど変わっていたら確かに疑問だ。そこはバランスを取る必要があるだろう。

「言い訳まで用意してる。高校時代に取得した免許とかね」

一方で、実際に「嘘」を書き込み、それを平然と正当化する猛者もいる。愛媛県の50代女性（年収500万円）は、履歴書の嘘について「あはは…ありますよ！」と明るく告白した。

「2級を1級とか…割と最近の話はナイショね！ 人間長くやってると勘違いもあるかもしれないし、言い訳まで用意してる。高校時代に取得した免許とかね！」

資格の級数を偽るのは明らかな詐称だが、万が一指摘されても「昔のことなので勘違いした」と逃げ切る算段なのだろう

なお、「今は自分で起業出来たからもぅ忘れる予定（笑）」ともかいている。今後は自分が雇われになることもないから、過去の嘘はすでに“時効”という認識のようだ。

