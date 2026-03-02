セブン‐イレブン・ジャパンは2月24日より、桜や苺、抹茶を取り入れた期間限定のスイーツ全5品を、全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売します。■さくらミルクプリンや宇治抹茶の和パフェなど全5種「とろける さくらミルクプリン」（302.40円）は、ふんわりと広がるさくらの香りが特徴のミルクプリンです。さくらソースとさくらホイップクリームを重ね、春ならではの味わいに仕上げました。「もっちり和クレープ さくらといち