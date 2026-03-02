【セブン-イレブン】コンビニスイーツにも春！　桜・苺・抹茶のスイーツが登場

セブン‐イレブン・ジャパンは2月24日より、桜や苺、抹茶を取り入れた期間限定のスイーツ全5品を、全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売します。

■さくらミルクプリンや宇治抹茶の和パフェなど全5種

「とろける さくらミルクプリン」（302.40円）は、ふんわりと広がるさくらの香りが特徴のミルクプリンです。さくらソースとさくらホイップクリームを重ね、春ならではの味わいに仕上げました。

「もっちり和クレープ さくらといちご」（280.80円）は、もっちり食感によるクレープ生地で、さくら風味の餡とさくらクリーム、果肉入りいちごソースを包んでいます。

「北海道十勝産小豆使用 桜もち」（203.04円）は、桜の風味が香るつぶつぶ・もちもち食感の生地で、北海道十勝産小豆使用のこしあんを包んだ商品です。

「さくらと宇治抹茶の和パフェ」（429.84円）は、抹茶ゼリーや桜ムース、抹茶ムースの上に、桜あんホイップ、抹茶みるくわらび、どら焼生地、三色団子を盛り付けたパフェとなっています。

「まるごと一粒 宇治抹茶苺大福」（280.80円）は、一粒の苺を、宇治抹茶あんと柔らかいもち生地で包んだ苺大福です。

■商品概要

商品名：とろける さくらミルクプリン

価格：302.40円

商品名：もっちり和クレープ さくらといちご

価格：280.80円

商品名：北海道十勝産小豆使用 桜もち

価格：203.04円

商品名：さくらと宇治抹茶の和パフェ

価格：429.84円

商品名：まるごと一粒 宇治抹茶苺大福

価格：280.80円

販売場所：全国のセブン‐イレブン店舗 ※一部、沖縄県は対象外の商品あり

（フォルサ）