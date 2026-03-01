京セラDの上空写真をインスタに野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手（ドジャース）が1日、自身のSNSを更新し、帰国を報告した。ストーリーズ機能で高所から撮影されている京セラドームの写真を投稿。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向け、侍エースがいよいよチームに合流する。インスタグラムに投稿された写真は上空から撮影されているかつての本拠地、京セラドーム。さらにBGMに使用していたのは球団応援