高市早苗首相は2月20日の衆参両院本会議での施政方針演説で「外国からの不当な干渉を防止するための制度設計を進める」と語り、スパイ防止法制定に意欲を示した。「日本はスパイ天国」であり、同法を待望する声も大きい。だが、日々機微な情報を扱う国家安全保障に関する現職や元職の当局者たちの感想はちょっと違う。高市早苗氏©文藝春秋◆◆◆「今時、スパイなんて非効率」防衛相