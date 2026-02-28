世界遺産・姫路城＝2月26日、兵庫県姫路市世界遺産・姫路城（兵庫県姫路市）の入城料が3月1日、18歳以上の市外客を対象に千円から2500円へと値上げされる。姫路市によると、天守閣に上る料金としては国内最高値。値上げは城の維持管理費を確保するためで、やむを得ないと理解を求めている。姫路市民は千円のまま据え置く。18歳未満は、城に親しむ機会の増加を目的に市民かどうかを問わず無料とする。改定に合わせて5千円の年