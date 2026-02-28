国内で子ども向け体操教室を軸とした事業を展開するネイス株式会社は、2026年度を目途にマレーシア・クアラルンプールへ新規出店することを発表しました。■子どもの未来をつくるサードプレイス。ネイス事業戦略説明会に出席したのは、代表取締役の南友介氏。ネイス体操教室は「夢中体験を、次々と。」をミッションに子どもたちが夢中になって取り組める体操教室で、子どもたちにとってのサードプレイスになるよう運営されています