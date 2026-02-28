福島・南相馬市は25日、市立総合病院を受診した妊婦に妊娠中は禁忌とされる内服薬を処方し、服用した結果、生まれた赤ちゃんに一過的な腎機能障害が発生したとして、賠償金86万8000円を支払ったことを明らかにした。南相馬市によると、2024年2月21日に南相馬市立総合病院を受診した妊婦に対し、妊娠中は禁忌とされている内服薬が処方され、同年3月11日まで服用が続けられた。その結果、同年3月に生まれた赤ちゃんに腎機能障害がみ