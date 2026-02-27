Blue Mashが、3月25日にメジャー1stフルアルバム『泣くな、青春』アルバム『泣くな、青春』リリースを記念したインストアイベントを、地元・大阪のタワーレコード梅田NU茶屋町店にて開催することを発表した。MCにはメンバーとも親交の深い、FM802のDJ、ハタノユウスケ（RADIO∞INFINITY）をむかえ、メンバー4人のトークライブを開催。トークライブ終了後にはサイン会も実施される。アルバム『泣くな、青春』のCDをNU茶屋町で購入し