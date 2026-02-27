Blue Mash、メジャー1stフルアルバム『泣くな、青春』リリース記念トークイベントを大阪にて開催決定
Blue Mashが、3月25日にメジャー1stフルアルバム『泣くな、青春』アルバム『泣くな、青春』リリースを記念したインストアイベントを、地元・大阪のタワーレコード梅田NU茶屋町店にて開催することを発表した。
MCにはメンバーとも親交の深い、FM802のDJ、ハタノユウスケ（RADIO∞INFINITY）をむかえ、メンバー4人のトークライブを開催。トークライブ終了後にはサイン会も実施される。アルバム『泣くな、青春』のCDをNU茶屋町で購入した方に“予約者優先・先着順”で「イベント入場引換券」と「サイン会参加券」が配布されるので、この機会にぜひCDを予約・購入して参加して欲しい。
その他、タワーレコード全店で購入者を対象としたオリジナル特典としてオリジナルポストカードのプレゼントや、メンバーコメント入りのサービスレシートなどの施策も決定した。さらには、優斗（Vo）による『泣くな、青春』楽曲解説フリーペーパーも配布される。
◾️Blue Mash × TOWER RECORDS施策
○TOWER RECORDSオリジナル特典決定！
対象商品をご予約・購入いただきました方にアナザーアーティスト写真を使用したBlue Mashオリジナル「ジャケットサイズポストカード」を先着でプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了となります。お早めにご予約ください。
特典内容：ジャケットサイズポストカード
対象店舗：タワーレコード 全国各店 / タワーレコード オンライン
＜対象商品＞
Blue Mash 2026年3月25日(水)発売Album『泣くな、青春』
初回盤：CD＋DVD／5,500円（税込み）／VIZL-2516
通常盤：CD／3,300円（税込み）／VICL-66141
※特典は数に限りがございます。特典はなくなり次第終了となります。お早めにご予約下さい。
○Blue Mash × サービスレシート施策
対象商品をご購入いただいたお客様に、ここでしか読めない Blue Mash メンバーコメント入りサービスレシートを発行いたします。この機会だけの特別なメッセージを、ぜひお手元でお楽しみください。
対象店舗：タワーレコード 全国各店
さらに、関西エリアの下記店舗では、関西エリア限定コメントでの展開となります！
なんばパークス店/梅田NU茶屋町店/高槻阪急スクエア店/あべのHoop店/アリオ八尾店/TOWER RECORDS mini もりのみやキューズモール店/TOWER RECORDS mini セブンパーク天美店/京都店/橿原店/神戸店/明石店
施策期間：3月24日(火)〜3月30日(月)
＜対象商品＞
Blue Mash 2026年3月25日(水)発売Album『泣くな、青春』
初回盤：CD＋DVD／5,500円（税込み）／VIZL-2516
通常盤：CD／3,300円（税込み）／VICL-66141
※在庫状況は各店にお問い合わせください。
○Blue Mashフリーペーパー配布
全国のタワーレコードにて、タワーレコード限定Vo.優斗による、「『泣くな、青春』楽曲解説フリーペーパー」を無料配布いたします！
対象店舗：タワーレコード 全国各店
配布期間：3月24日(火)よりを予定
＊店舗によって配布スタートの日程が変更になる場合もございます。各店舗にてお問い合わせください。
◾️Blue Mash Album『泣くな、青春』リリース記念インストアイベント
日時：2026年4月2日（木）18:30集合／19:00スタート
場所：タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース
内容：トークライブ＆サイン会
出演：Blue Mash
▼ご参加方法
ご予約者優先でタワーレコード梅田NU茶屋町店にてアルバム『泣くな、青春』をお買い上げの方に＜予約者優先・先着順＞にて「イベント入場引換券」と「サイン会参加券」を配布いたします。
※「イベント入場引換券」のお渡しは1会計につきお一人様、1枚とさせていただきます。
※「イベント入場引換券」はイベント当日18:00よりタワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース付近にて「整理番号付き入場券」に引換いたします。
※「整理番号付き入場券」の番号はランダムでの配布になります。
対象店：梅田NU茶屋町店
※イベント観覧はフリーとなります。
※「整理番号付き入場券」のお渡しは１会計につきお一人様、1枚とさせていただきます。
※「サイン会参加券」はご購入枚数分お渡しいたします。
※イベント当日は必ず「イベント入場引換券」「サイン会参加券」「(お買い上げいただいた対象商品のオリジナル特典) ジャケットサイズポストカード」を忘れずにお持ちください。
※「整理番号付き入場券」をお持ちのお客様は優先エリアでご観覧いただけます。18時30分にイベントスペース前にお集まりください。集合時間に遅れたお客様は最後尾でのご入場になる可能性がございます。
※サイン会はトークライブ終了後に行います。「サイン会参加券」のみをお持ちのお客様につきましてはスタッフの指示に従ってください。
※「イベント入場引換券」の配布が終了次第、「サイン会参加券」のみの配布となります。
▼特典会内容
サイン会
※「サイン会参加券」1枚で、対象商品購入時にプレゼントされるBlue Mashオリジナル「ジャケットサイズポストカード」にサインいたします。
イベント当日は「ジャケットサイズポストカード」」を必ずご持参ください。ポストカード以外へのサインはNGとなります。
※時間に限りがあるため、サイン以外の記載は出来兼ねます。
※直接アーティストご本人に触れる行為は禁止とさせていただきます。
※撮影はご遠慮いただいております。
※サイン会は列が途切れ次第終了いたします。
▼対象商品
Blue Mash 2026年3月25日(水)発売Album 『泣くな、青春』
初回盤：CD＋DVD／5,500円（税込み）／VIZL-2516
通常盤：CD／3,300円（税込み）／VICL-66141
▼特典について
CD購入者時に特典として「ジャケットサイズポストカード」」を先着でお渡し致します。イベント時にはこちらのポストカードにメンバーがサインいたします。
▼注意事項
※「イベント入場引換券」、「サイン会参加券」は数に限りがございます。なくなり次第配布終了とさせていただきます。
※「イベント入場引換券」、「整理番号付き入場券」、「サイン会参加券」はイベント当日のみ使用可能です。
※「イベント入場引換券」、「整理番号付き入場券」、「サイン会参加券」を紛失・盗難・破損された場合、再発行はいたしませんのでご注意ください。
※ご購入後のキャンセル・返金は一切お受けできませんのでご了承ください。また、不良品は良品交換とさせていただきます。
※イベント中の写真、動画撮影、録音は禁止とさせていただきます。
※手荷物や貴重品はお客様ご自身で管理してください。ベビーカー・キャリーケースなどの大きいお荷物もお預かりいたしかねます。
※会場内への飲食物の持ち込みはご遠慮ください。
※会場周辺での徹夜などの近隣住民また他のお客様に怪我をさせてしまう可能性のある危険な行為は禁止させていただきます。
※イベント当日は係員の指示に必ず従ってください。係員の指示に従っていただけない場合、イベントへのご参加をお断りすることが店舗のご迷惑となる行為は禁止させていただきます。
※他のお客様のご迷惑となる行為、また係員の指示に従わずに生じた事故に関しましては、弊店・主催者は一切責任を負いかねます。
※諸事情によりイベントの内容に変更が出る場合や、イベント自体が中止になる場合がございます。
▼お問い合わせ
タワーレコード梅田NU茶屋町店 06-6373-2951
◾️1stアルバム『泣くな、青春』
2026年3月25日（水）リリース
Pre-Add / Pre-Save：https://lnk.to/BlueMash_NakunaSeishun
・初回限定盤（CD＋DVD）VIZL-2516 \5,500（税込）
※オリジナルステッカー封入
・通常盤（CD）VICL-66141 \3,300（税込）
▼CD収録曲（全10曲）
1.平成時代
2.セブンティーン
3.死にたくなったら会いにきて
4.恋人のすべて
5.東名高速下り線
6.少女 (feat. あい from ハク。)
7.泣くな東京
8.海岸線
9.愛すべき日々
10.君がバンドを辞めた夜
▼DVD収録内容 ※初回限定盤のみ
・「この街を出て -大都会終結編-」 at 恵比寿LIQUIDROOM 2025.12.16
・Blue Mash Documentary「この街を出たとしても」
◾️フリーライブ＜泣くな、新宿＞
2026年3月27日（金）開場18:00 / 開演18:30
東京・歌舞伎町シネシティ広場
チケット：FREE
当日14:30よりシネシティ広場指定場所にて整理券配布。先着順で一人一枚まで。整理券は規定枚数に達し次第、配布終了。
※14:30以前の待機や、列の形成はご遠慮ください。
