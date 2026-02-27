◾️Blue Mash Album『泣くな、青春』リリース記念インストアイベント

日時：2026年4月2日（木）18:30集合／19:00スタート

場所：タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース

内容：トークライブ＆サイン会

出演：Blue Mash

▼ご参加方法

ご予約者優先でタワーレコード梅田NU茶屋町店にてアルバム『泣くな、青春』をお買い上げの方に＜予約者優先・先着順＞にて「イベント入場引換券」と「サイン会参加券」を配布いたします。

※「イベント入場引換券」のお渡しは1会計につきお一人様、1枚とさせていただきます。

※「イベント入場引換券」はイベント当日18:00よりタワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース付近にて「整理番号付き入場券」に引換いたします。

※「整理番号付き入場券」の番号はランダムでの配布になります。

対象店：梅田NU茶屋町店

※イベント観覧はフリーとなります。

※「整理番号付き入場券」のお渡しは１会計につきお一人様、1枚とさせていただきます。

※「サイン会参加券」はご購入枚数分お渡しいたします。

※イベント当日は必ず「イベント入場引換券」「サイン会参加券」「(お買い上げいただいた対象商品のオリジナル特典) ジャケットサイズポストカード」を忘れずにお持ちください。

※「整理番号付き入場券」をお持ちのお客様は優先エリアでご観覧いただけます。18時30分にイベントスペース前にお集まりください。集合時間に遅れたお客様は最後尾でのご入場になる可能性がございます。

※サイン会はトークライブ終了後に行います。「サイン会参加券」のみをお持ちのお客様につきましてはスタッフの指示に従ってください。

※「イベント入場引換券」の配布が終了次第、「サイン会参加券」のみの配布となります。

▼特典会内容

サイン会

※「サイン会参加券」1枚で、対象商品購入時にプレゼントされるBlue Mashオリジナル「ジャケットサイズポストカード」にサインいたします。

イベント当日は「ジャケットサイズポストカード」」を必ずご持参ください。ポストカード以外へのサインはNGとなります。

※時間に限りがあるため、サイン以外の記載は出来兼ねます。

※直接アーティストご本人に触れる行為は禁止とさせていただきます。

※撮影はご遠慮いただいております。

※サイン会は列が途切れ次第終了いたします。

▼対象商品

Blue Mash 2026年3月25日(水)発売Album 『泣くな、青春』

初回盤：CD＋DVD／5,500円（税込み）／VIZL-2516

通常盤：CD／3,300円（税込み）／VICL-66141

▼特典について

CD購入者時に特典として「ジャケットサイズポストカード」」を先着でお渡し致します。イベント時にはこちらのポストカードにメンバーがサインいたします。

▼注意事項

※「イベント入場引換券」、「サイン会参加券」は数に限りがございます。なくなり次第配布終了とさせていただきます。

※「イベント入場引換券」、「整理番号付き入場券」、「サイン会参加券」はイベント当日のみ使用可能です。

※「イベント入場引換券」、「整理番号付き入場券」、「サイン会参加券」を紛失・盗難・破損された場合、再発行はいたしませんのでご注意ください。

※ご購入後のキャンセル・返金は一切お受けできませんのでご了承ください。また、不良品は良品交換とさせていただきます。

※イベント中の写真、動画撮影、録音は禁止とさせていただきます。

※手荷物や貴重品はお客様ご自身で管理してください。ベビーカー・キャリーケースなどの大きいお荷物もお預かりいたしかねます。

※会場内への飲食物の持ち込みはご遠慮ください。

※会場周辺での徹夜などの近隣住民また他のお客様に怪我をさせてしまう可能性のある危険な行為は禁止させていただきます。

※イベント当日は係員の指示に必ず従ってください。係員の指示に従っていただけない場合、イベントへのご参加をお断りすることが店舗のご迷惑となる行為は禁止させていただきます。

※他のお客様のご迷惑となる行為、また係員の指示に従わずに生じた事故に関しましては、弊店・主催者は一切責任を負いかねます。

※諸事情によりイベントの内容に変更が出る場合や、イベント自体が中止になる場合がございます。

▼お問い合わせ

タワーレコード梅田NU茶屋町店 06-6373-2951