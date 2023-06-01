先ほどからポンドドルの売りが強まっており、１．３５ドル割れを試す動きが出ている。特段の悪材料までは見当たらないが、日本時間０時のＮＹカットを通過した後にドル買いが強まっており、ポンドドルは売りに押されている。一方、ポンド円も売りが強まっており、２１０円台に再び下落している。月末の実需も観測されている中、本日のポンドはＧ１０通貨の中で下落率が最大となっている。 本日は英議会の補欠選挙がマンチェ