東京都の小池知事は、厚生労働省が調査した人口動態の速報値で、去年1年間の都内の出生数が8万8518人、前年と比べて1.3％増加したことを受けて、「率直に嬉しい」と喜びを語りました。小池知事は2016年に知事に就任して以降、「チルドレンファースト」を掲げ様々な施策を進めています。小池知事は厚生労働省の調査結果で9年ぶりに都内の出生数が増加に転じたことについて「出会いから、結婚、出産、子育て、教育とシームレスに取り