タカラトミーアーツが展開する、パン好きのためのパン活ぬいぐるみ“Nuiパン”そんな“Nuiパン”の「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」をタカラトミーアーツとDtimesが共同開催！123種類の中から上位3種類のキャラクターをモチーフにしたパンが、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されます☆ Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」 キャラクター投票期間