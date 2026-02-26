上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」
123種類の中から上位3種類のキャラクターをモチーフにしたパンが、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されます☆
キャラクター投票期間：2026年2月26日12:00〜5月11日23:59
参加方法： タカラトミーアーツホームページ内特設サイトにて、エントリーされている全123種類のキャラクターの中から1キャラクターを1日1回投票するこができます
“Nuiパン”公式サイトはこちら
大好きなキャラクターたちをモチーフにしたらどんな素敵なパンができるだろうと想像し、ぬいぐるみとしてデザインしたシリーズです。
そんな“Nuiパン”の「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」をタカラトミーアーツとDtimesが共同開催！
エントリーされたディズニーキャラクターの中で投票を行い、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されるという企画です。
歴代「ビーンズコレクション」や「ちょっこりさん」シリーズなど、数々のディズニーキャラクターのぬいぐるみを作り続けているタカラトミーアーツぬいぐるみチームが選び抜いた123種類のキャラクターをエントリー。
選ばれた作品を、キャラクターやキャラクターモチーフのNuiパンに落とし込んで、精一杯焼き上げます☆
投票期間は2025年2月26日12:00から5月11日23:59まで。
中間発表も予定されています。
エントリーキャラクターの詳細は、投票ページをチェックしてみてくださいね！
上位3種類のディズニーキャラクターが商品化！
Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」の紹介でした。
投票ページURL：https://www.takaratomy-arts.co.jp/campaign/c/84/
