上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」

タカラトミーアーツが展開する、パン好きのためのパン活ぬいぐるみ“Nuiパン”

そんな“Nuiパン”の「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」をタカラトミーアーツとDtimesが共同開催！

123種類の中から上位3種類のキャラクターをモチーフにしたパンが、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されます☆

Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」

キャラクター投票期間：2026年2月26日12:00〜5月11日23:59

投票ページURL：https://www.takaratomy-arts.co.jp/campaign/c/84/

参加方法： タカラトミーアーツホームページ内特設サイトにて、エントリーされている全123種類のキャラクターの中から1キャラクターを1日1回投票するこができます

“Nuiパン”公式サイトはこちら

歴代「ビーンズコレクション」や「ちょっこりさん」シリーズなど、数々のディズニーキャラクターのぬいぐるみを作り続けているタカラトミーアーツぬいぐるみチームが選び抜いた123種類のキャラクターをエントリー。

選ばれた作品を、キャラクターやキャラクターモチーフのNuiパンに落とし込んで、精一杯焼き上げます☆

投票期間は2025年2月26日12:00から5月11日23:59まで。

中間発表も予定されています。

エントリーキャラクターの詳細は、投票ページをチェックしてみてくださいね！

上位3種類のディズニーキャラクターが商品化！

Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」の紹介でした。

©Disney

©Disney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

©Disney/Pixar

