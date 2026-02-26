3月に開催される「WBC2026」に向けて、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）ら日本人メジャーリーガーが続々と帰国する中、今大会の参加を見送り、キャンプ地のアリゾナ州に残って調整している佐々木朗希投手（24）。【写真】佐々木朗希、結婚前に撮っていた美人女優とのツーショットワールドシリーズ連覇を果たした2025年のポストシーズンでは、ドジャースを救うリリーバーとして大器の片鱗を見せたが、2026年シーズ