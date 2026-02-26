大分トリニータは25日夜、大雪のため延期となっていた特別リーグ戦の第1節で滋賀と対戦し、2ー0で勝利。開幕3連勝を飾りました。 秋春制への移行で2月から始まったおよそ4か月の「百年構想リーグ」。トリニータは8日に大雪で中止となった滋賀との仕切り直しの試合に臨みました。 前半、攻めあぐねていたトリニータでしたが、41分に左サイドからの三竿のクロスに、キム・ヒョンウが頭で合わ