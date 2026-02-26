トランプの「トンデモ発言」の秘密なぜトランプ大統領は地球温暖化でも石油を掘って掘りまくるのか？皆さんはこんな疑問を持ったことはないでしょうか。2050年のカーボンニュートラル達成は、地球の灼熱化を止めるための「最終防衛線」です。これに対し、トランプ大統領は「温暖化は詐欺だ」と言い放って世界を揺るがしています。その過激な言葉の裏には、どんな計算が隠されているのでしょうか。世界を支配する政治のルールが大き