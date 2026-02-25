俳優の木南晴夏が、4月スタートのフジテレビ系木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』(毎週木曜22:00〜)に主演することが25日、発表された。現在同枠で放送中の『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』では夫・玉木宏が主演しており、夫婦で“木曜劇場リレー”を果たす。『今夜、秘密のキッチンで』このドラマは、モラハラ夫との生活に追い詰められた主婦と、“秘密”を抱えたイタリアンシェフが、夜のキッチンという限られた空間