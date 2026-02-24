全店実食調査!『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅のラーメン店『NIPPON RAMEN凛〜RIN〜TOKYO』です。日本が誇るラーメン文化を東京駅から発信清く正しく美しい“かけ”の風景は東京駅にもありました。キラキラと輝く琥珀の湖面、麺の清らかさを。ネギさえ添えない潔さは詫び寂びの美意識を1杯に表現したかのようだ。かけらぁ麺（醤油）1050円『NIPPON RAMEN凛〜RIN〜TOKYO』かけらぁ麺