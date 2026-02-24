山形県ゆかりのスポーツ選手の功績を讃える県スポーツ賞の今年の授賞式が開かれました。 【写真を見る】県スポーツ賞の授賞式全国優勝の高校生や「空飛ぶ公務員」の姿も（山形） 青春！未来へのパスポートのコーナーに出演いただいた高校生も授賞しています。 県スポーツ賞と県スポーツ協会賞は県内でのスポーツの普及と競技力の向上や発展を図ることを目的としてい