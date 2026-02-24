岡山市の西大寺観音院で行われた“はだか祭り”として知られる奇祭「西大寺会陽（さいだいじえよう）」で、参加した男性3人が意識不明の重体となる事故が発生した。「宝木（しんぎ）」と呼ばれる2本の木が投下された直後の激しい奪い合いの中で倒れたとみられ、他にも3人が負傷し搬送された。暗闇の中での激しい奪い合い「人が倒れている」と通報岡山市にある西大寺観音院で21日、約1万人が参加した“はだか祭り”の名でも親しまれ