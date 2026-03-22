オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手（３７）が２１日、楽天とのオープン戦（東京Ｄ）に「７番・三塁」で先発出場し、１号２ランを放った。６回の第３打席で内角直球をさばき、弾丸ライナーで左翼席へ運んだ。４戦連続安打で打率を３割とし、球団単独２位となる１８度目の開幕スタメンを決定的にした。チームは５連勝でオープン戦首位に浮上。２２日の楽天戦（東京Ｄ）が最終戦となる。強