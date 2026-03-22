少女時代・テヨンの兄が韓国で再び話題に！同郷の芸能人「イケメンで地元では昔から有名」スポーツソウル日本版

少女時代のテヨンの兄 端正なルックスで再び話題に

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 韓国で、少女時代のテヨンの兄が端正なルックスで再び話題になっている
  • ドラマ「驚きの土曜日」で、コメディエンヌが兄について言及
  • 兄はソロ曲「I」のMVに出演したことがあり、そのビジュアルが注目を集めた
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