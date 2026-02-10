ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!”を開催します。“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、ルイズ N.Y. ピザパーラーでは25周年の“祭り”をより楽しめる、貴重なアイテムがセットになった限定メニューが登場します。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ルイズ N.Y. ピザ