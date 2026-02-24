ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）が、13歳の頃に書いた自分宛ての手紙に反響が広がっている。米スポーツ専門局「ESPN」が日本時間24日に紹介した。リウは13歳だった2019年、史上最年少で全米選手権優勝。“天才少女”と注目を浴びながら、16歳で電撃引退した。名門カリフォルニア大ロサンゼルス校に進学するなど学業と重なるタイミングであった