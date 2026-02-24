高木菜那さんのマネジャーがインスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕した。期間中、スピードスケート中継の解説で人気となった金メダリストが23日に帰国。マネジャーが撮影した「パパラッチ風」の1枚の写真が話題となっている。スピードスケートの中継で解説を務め、大人気となったのが2018年平昌五輪金メダリストの高木菜那さんだ。高木さんのマネジャーはインスタグラムで、23日に帰国した