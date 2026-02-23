アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の放送から30周年を記念したフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の中で、『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作が発表されました。エヴァンゲリオン完全新作シリーズ制作始動 - エヴァンゲリオン公式サイトhttps://www.evangelion.jp/news/260223-1/『エヴァ』30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23