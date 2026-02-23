アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の放送から30周年を記念したフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の中で、『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作が発表されました。

エヴァンゲリオン完全新作シリーズ制作始動 - エヴァンゲリオン公式サイト

https://www.evangelion.jp/news/260223-1/



シリーズ構成・脚本はゲーム『NieR』シリーズや『ドラッグオンドラグーン』シリーズなどを手がけたことで知られるクリエイターのヨコオタロウ氏が担当。



監督はシリーズ原作者・庵野秀明氏とともに長く『エヴァ』シリーズに携わってきたほか、『龍の歯医者』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』を手がけた鶴巻和哉氏と、『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』副監督で『EVANGELION:3.0(-46h)』監督、『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』キャラクターデザイン・総作画監督などとして活躍する谷田部透湖氏。

音楽は『NieR』シリーズでヨコオ氏と組んだ経験のある岡部啓一氏。



アニメーション制作はスタジオカラー×CloverWorksが担当します。

『エヴァ』シリーズは2021年に公開された「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で完結した形となっており、完全新作がどういった内容なのかはまったく想像がつきません。

