『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズ制作決定、シリーズ構成・脚本はヨコオタロウで監督に鶴巻和哉＆谷田部透湖
アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の放送から30周年を記念したフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の中で、『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作が発表されました。
エヴァンゲリオン完全新作シリーズ制作始動 - エヴァンゲリオン公式サイト
https://www.evangelion.jp/news/260223-1/
『エヴァ』30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23日(月・祝)Final Programにて『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報を発表致しました。
シリーズ構成・脚本
ヨコオタロウ
監督
鶴巻和哉、谷田部透湖
音楽
岡部啓一
制作…— エヴァンゲリオン公式 (@evangelion_co) February 23, 2026
シリーズ構成・脚本はゲーム『NieR』シリーズや『ドラッグオンドラグーン』シリーズなどを手がけたことで知られるクリエイターのヨコオタロウ氏が担当。
発表されました。がんばります……！ https://t.co/exqNLJV9Pt— yokotaro (@yokotaro) February 23, 2026
監督はシリーズ原作者・庵野秀明氏とともに長く『エヴァ』シリーズに携わってきたほか、『龍の歯医者』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』を手がけた鶴巻和哉氏と、『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』副監督で『EVANGELION:3.0(-46h)』監督、『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』キャラクターデザイン・総作画監督などとして活躍する谷田部透湖氏。
音楽は『NieR』シリーズでヨコオ氏と組んだ経験のある岡部啓一氏。
頑張ります！！ https://t.co/4iBnj7V2gu— 岡部 啓一 / Keiichi Okabe (@MONACA_okabe) February 23, 2026
アニメーション制作はスタジオカラー×CloverWorksが担当します。
『エヴァ』シリーズは2021年に公開された「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で完結した形となっており、完全新作がどういった内容なのかはまったく想像がつきません。
